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Afgan göçmenleri İstanbul diye Şanlıurfa'ya bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 5 göçmen, insan tacirleri tarafından "Burası İstanbul" denilerek Şanlıurfa'da yol kenarına bırakıldı.

Afgan göçmenleri İstanbul diye Şanlıurfa'ya bıraktılar

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 5 göçmen, insan tacirleri tarafından "Burası İstanbul" denilerek Şanlıurfa'da yol kenarına bırakıldı.
Afganistan'dan kaçıp İran üzerinden yürüyerek Türkiye'ye ulaşan 5 göçmen, İstanbul'a gitmek üzere Van ve Tatvan'dan otobüse bindi. İnsan tacirleri, kaçak göçmenleri "Burası İstanbul" diyerek Şanlıurfa'da yol kenarına bıraktı. İddiaya göre, insan tacirleri kaçaklara, "Sizi başka bir firma gelip alacak. Sakın bulunduğunuz yerden ayrılmayın" uyarısında bulunarak uzaklaştı. Saatlerce bekleyen Afgan göçmenleri fark eden yol kenarındaki konaklama tesisi görevlileri, açlıktan perişan olan 5 kişiye yemek verip, geceleyin konaklamaları için yer ayarladı. Dolandırıldıklarını anlayan göçmenler, kendilerine sahip çıkan görevlilere teşekkür etti.
Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda da yine yol kenarında bekleyen bazı kaçak göçmenler jandarma ekiplerince yakalandı. Kentte son iki günde, güvenlik güçlerinin İstanbul'a gitmeyi hayal eden ancak Şanlıurfa'da indirilen 60 mülteciyi yakaladığı belirtildi.
Güvenlik güçleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Afgan göçmenleri İstanbul diye Şanlıurfa'ya bıraktılarAfgan göçmenleri İstanbul diye Şanlıurfa'ya bıraktılarAfgan göçmenleri İstanbul diye Şanlıurfa'ya bıraktılarAfgan göçmenleri İstanbul diye Şanlıurfa'ya bıraktılar

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