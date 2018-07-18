Afgan göçmenleri yol kenarında bırakıp, kaçtılar

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- AĞRI'dan İstanbul'a gitmek üzere 2 minibüsle yola çıkan 42 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni, sürücüler Elazığ'da yol kenarına bırakıp kaçtı.
Elazığ-Malatya karayolunun 36'ncı kilometresinde ağaçların altında oturan kalabalık göçmen grubunu gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ağaçların altındaki kişilerin Afganistan uyruklu olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, 42 kişilik grubu taşıyan 2 minibüs sürücüsünün mola bahanesiyle yol kenarında durduğu, daha sonra göçmenleri olay yerinde bırakıp kaçtığı belirlendi. Ağrı'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı tespit edilen kaçak göçmenler, ifade için jandarma karakoluna götürüldü.
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