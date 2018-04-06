Afgan mültecileri, 'İstanbul'a geldik' deyip, ormanlığa bıraktılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 102 mülteci, insan kaçakçıları tarafından "İstanbul'a geldik" denilerek, ormanlığa bırakıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu mültecilerin ilçe sınırlarında olduğu istihbaratı üzerine bölgede çalışma başlattı. Ekipler, ormanlık alanda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 102 Afgan mülteciyi araçlarla Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Afgan mülteciler, ifade işleminin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Mültecilerin İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı ve TIR kasasında İstanbul'a gitmek için yola çıktığı belirlendi. Döşemealtı'daki ormanlık alana sabah geldiklerinde, arama kontrol noktasını gören insan kaçakçılarının "İstanbul'a geldik. Şimdi sizi burada indireceğiz, şu tepenin arkası İstanbul" diyerek, mültecileri bırakıp, gittikleri belirlendi. İnsan kaçakçılarının İstanbul'a, buradan da Yunanistan'a götürmek için 3 bin ile 9 bin dolar aldığı öğrenildi.

​Afgan mülteciler, işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

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