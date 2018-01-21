HABER

Afgan uyruklu kadın, eşi tarafından öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 22:36 | Son Güncelleme 9 saat önce

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Afgan uyruklu Halime Sadat (38) evinde tartıştığı eşi Faysal Ebrahimi (21) tarafından 4 çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay saat 20.00 sıralarında Altuntabak Mahallesi 16'ncı sokakta yaşandı. 4 çocuk annesi Afgan uyruklu Halime Sadat ile eşi Faysal Ebrahimi iddiaya göre evde tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Ebrahimi iddiaya göre bıçakla eşi Sadat'ı karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evdeki bağrışma seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Sadat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sırasında çiftin 4 çocuğun da evde olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadat'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Faysal Ebrahimi İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan Ebrahimi'nin arkadaşı Mokim Amiri de şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eda Erol ayda 24 bin TL kazanacak!

Eda Erol ayda 24 bin TL kazanacak!

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

Çocuklarını pompalı tüfekle altı saat boyunca rehin aldı

Çocuklarını pompalı tüfekle altı saat boyunca rehin aldı

88 yaşındaki dede Musluhittin Dede askere gitmek istiyor

88 yaşındaki dede Musluhittin Dede askere gitmek istiyor

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.