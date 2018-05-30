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Afgan yolcuların üstünden 332 bin liralık değerli taş çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

ANTALYA Havalimanı'nda, polisin şüphelenip, üstünü aradığı Afganistan uyruklu 2 yolcunun üzerinde, piyasa değeri 332 bin lira olan 544 değerli taş ele geçirildi.

Afgan yolcuların üstünden 332 bin liralık değerli taş çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Havalimanı'nda, polisin şüphelenip, üstünü aradığı Afganistan uyruklu 2 yolcunun üzerinde, piyasa değeri 332 bin lira olan 544 değerli taş ele geçirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havalimanı polisi, durumlarından şüphelendikleri Afganistan uyruklu A.S. ve A.S.U.'yu takibe aldı. Polis ekipleri, durdurdukları şüphelilerin üst aramasında, giysilerin gizli bölmelerinde, küçük poşetlere konulmuş ve yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen 543 pırlanta ile 1 zümrüt ele geçirdi. A.S. ve A.S.U. ile pırlanta ve zümrüt taşların Türkiye'de satışı konusunda yardımcı olacağı belirlenen H.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pırlantalar ile zümrüdün piyasa değerinin, 332 bin lira olduğu belirtildi.

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Afgan yolcuların üstünden 332 bin liralık değerli taş çıktıAfgan yolcuların üstünden 332 bin liralık değerli taş çıktı

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