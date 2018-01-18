Afganistan uyruklu, korkuluklara asılı bulundu

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da Afganistan uyruklu Ghasem Hosseini'nin (67), Tatlıçay'ın korkuluk demirlerine çamaşır ipiyle asılı cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde, Çankırı- Kastamonu karayolu 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerindeki Tatlıçay'ın korkuluk demirlerine çamaşır ipiyle boynundan asılı erkek cesedini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Afganistan uyruklu Ghasem Hosseini'ye ait olduğu belirlenen ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Ghasem Hosseini'nin intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için çalışma başlattı.