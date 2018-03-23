Afganistan’da bombalı saldırı: 12 ölü, 40 yaralı

Afganistan’ın Helmand kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.
Afganistan’ın Helmand kentinde stadyum yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı. Yetkililer tarafından saldırıya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!
Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!
ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum