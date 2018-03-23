Afganistan’da bombalı saldırı: 12 ölü, 40 yaralı

Afganistan’ın Helmand kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

Afganistan’ın Helmand kentinde stadyum yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı. Yetkililer tarafından saldırıya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.