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Afganistan’da camiye saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Herat kentindeki cami yakınlarından gerçekleştirilen intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Afganistan’ın batısında bulunan Herat kentinde bulunan Nabi Akram Cami yakınlarında 2 kişi intihar saldırısı gerçekleştirdi.

Afganistan’ın Herat kentindeki cami yakınlarından gerçekleştirilen intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Afganistan’ın batısında bulunan Herat kentinde bulunan Nabi Akram Cami yakınlarında 2 kişi intihar saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Bölge güvenlik kordonuna alındı.

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