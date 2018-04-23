Afganistan’da çifte saldırı: 16 ölü

Afganistan’ın Badgis vilayetinde polis ve orduya yönelik düzenlenen çifte saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afganistan’daki Taliban militanları, ülkenin kuzeydoğusundaki Badgis vilayetinde dün gece polis ve askerlere yönelik çifte saldırı düzenledi. Badgis Emniyet Müdürü Ghulam Sarwar Haidari, ilk saldırının Ab Kameri ilçesindeki bir askeri üsse düzenlendiğini, 9 askerin hayatını kaybettiği belirtti. Haidari, Kadis ilçesinde ise Taliban militanları ile polis arasında çıkan çatışmada 7 polisin hayatını kaybettiği ifade etti.

Taliban militanları olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, saldırıları üstlenerek, 3 polis kontrol noktasını ele geçirdiklerini bildirdi.

Öte yandan, dün başkent Kabil’in Kale-i Nazır bölgesinde bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısında 57 kişi hayatını kaybetmişti.