Afganistan’da intihar saldırısı: 2 ölü

Afganistan’ın Celalabad kentinde meydana gelen intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Afganistan’ın doğusundaki Celalabad’da intihar saldırısı meydana geldi. Saldırıda din adamı ve korumasının hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi. Canlı bombanın din adamı Abdul Zaher Haqqani’yi hedef aldığı ve aracının yanında kendini patlattığı ifade edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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