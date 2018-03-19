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Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 14:05 | Son Güncelleme

Afganistan’da meydana gelen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Afganistan’ın Celalabat şehrindeki stadyum yakınlarında motosikletli bir intihar bombacısı kendini patlattı.

Afganistan’da meydana gelen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Afganistan’ın Celalabat şehrindeki stadyum yakınlarında motosikletli bir intihar bombacısı kendini patlattı. Meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

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