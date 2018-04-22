HABER

Afganistan’da intihar saldırısında ölü sayısı 57’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 21:08 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi.Afganistan’ın başkenti Kabil’in Kale-i Nazır bölgesinde bir seçmen kayıt bürosuna bugün düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’in Kale-i Nazır bölgesinde bir seçmen kayıt bürosuna bugün düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi. Saldırıda yaralananların sayısının ise 119 olduğu ifade edildi. 27’si kadın 5’i çocuk 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı ise DEAŞ terör örgütü üstlendi.

Ankara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaretAnkara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
CHP'den Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklamaCHP'den Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama
Dost bildiği arkadaşı saldırdı!Dost bildiği arkadaşı saldırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü

''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü

Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.