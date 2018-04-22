Afganistan’da intihar saldırısında ölü sayısı 57’ye yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in Kale-i Nazır bölgesinde bir seçmen kayıt bürosuna bugün düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi. Saldırıda yaralananların sayısının ise 119 olduğu ifade edildi. 27’si kadın 5’i çocuk 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı ise DEAŞ terör örgütü üstlendi.