Afganistan’da kontrol noktasına saldırı: 2 ölü

Afganistan’ın Badgis ilinde birkaç kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda 2 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
Afganistan’ın Badgis iline bağlı Kadis ilçesinde sabah saatlerinde birkaç kontrol noktasına saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 2 Afgan askerinin hayatını kaybettiği, 6 askerin ise kaçırıldığı öğrenildi. Güvenlik ekiplerinin olay yerine geldiği ve bölgeyi kontrol altına aldığı ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan, bugün Afganistan’ın batısında Ferah şehrinde düzenlenen ve 2 askerin kaçırıldığı ayrı bir saldırıyı ise Taliban üstlendi.
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