Afganistan’da patlama: 26 ölü

Afganistan’da patlama meydana geldiği ve 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nevruz kutlamalarının yapıldığı Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldiği belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 26 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.