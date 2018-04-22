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Afganistan’da seçmen bürosuna saldırı: ölü sayısı 31’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 31’e yükselirken, 57 kişi de yaralandı.Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçmen kayıt bürosuna intihar saldırısı düzenlendi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 31’e yükselirken, 57 kişi de yaralandı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçmen kayıt bürosuna intihar saldırısı düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Majroh kalabalığın seçmen kayıt bürosu önünce beklediği sırada gerçekleştirilen saldırıda 31 kişinin öldüğü, 57 kişinin ise yaralandığını ifade etti.Saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği ifade edildi.
Afganistan’da uzun süredir ertelenen ve Ekim ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri için ülke genelinde seçmen kayıt merkezlerinin oluşturulduğu, saldırının seçmen kayıt merkezini hedef aldığının tahmin edildiği ifade edildi. İntihar saldırısının Kabil’in batı kesiminde DEAŞ tarafından sık sık saldırıya uğrayan Şii Hazara azınlığının yoğun bulunduğu Deşt i Barçi yerleşim biriminde meydana geldiği belirtildi.

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