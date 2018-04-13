Afganistan’da Taliban saldırısı: 10 ölü

Afganistan’da Taliban tarafından güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 9 Afgan askeri ve 1 polis memuru hayatını kaybetti.
Afganistan’ın batısında Herat kentinde Taliban militanları bir güvenlik noktasına saldırdı. Bölge valisi tarafından yapılan açıklamada, Shindand bölgesinde meydana gelen saldırıda 9 asker ve bir polis memuru olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda ayrıca 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
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