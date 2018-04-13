HABER

Afganistan’da Taliban saldırısı: 10 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

Afganistan’da Taliban tarafından güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 9 Afgan askeri ve 1 polis memuru hayatını kaybetti.Afganistan’ın batısında Herat kentinde Taliban militanları bir güvenlik noktasına saldırdı.

Afganistan’da Taliban tarafından güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 9 Afgan askeri ve 1 polis memuru hayatını kaybetti.
Afganistan’ın batısında Herat kentinde Taliban militanları bir güvenlik noktasına saldırdı. Bölge valisi tarafından yapılan açıklamada, Shindand bölgesinde meydana gelen saldırıda 9 asker ve bir polis memuru olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda ayrıca 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Rusya'dan flaş açıklama: Konvoy giriş yaptıRusya'dan flaş açıklama: Konvoy giriş yaptı
Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!
İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldıİran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.