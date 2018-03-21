Afganistan’daki saldırıda ölü sayısı 29’a yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir Şii türbesi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 29’a yükseldi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil’in batısında Şiilere ait türbe yakınlarında intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. Afganistan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, Karte Sakhi türbesi yakınlarında düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 29’a yükseldiği ve yaralı sayısının 59 olduğu ifade edildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerinin olay yerine geldiğini, tüm kayıpların Nevruz’u kutlamak toplanan gençlerden oluştuğunu ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum