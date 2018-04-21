Afganistan’ın doğusunda patlama: 5 ölü

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Kamyonet dolu sivil araç, ülkenin doğusundaki Nangarhar ili, Haska Mina ilçesindeki Payeen Kamp bölgesinde, yol kenarında yerleştirilen patlayıcının hedefi oldu. Patlama sabah 09.00 sularında meydana geldi. Vali Sözcüsü Attaullah Khogyani “Olayda 1’i çocuk olmak üzere, 5 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı” dedi. Yaralanan 9 kişi arasında ise 4 çocuk ve 2 kadın olduğu belirtildi.