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Afganistanlı çobanlar DEAŞ iltisaklı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından yakalanan Afganistanlı 2 şahsın terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı olduğu tespit edildi.Terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Afganistanlı M.M.

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından yakalanan Afganistanlı 2 şahsın terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı olduğu tespit edildi.
Terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Afganistanlı M.M. (18) ve A.Q.O. (32) isimli şahısların Yenimuhacir Beldesi’nde olduğu tespit edildi. H.Ş.’nin çobanlığını yaptığı ve DEAŞ ile iltisaklı olduğu belirlenen şahıslar operasyonla ağılda yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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