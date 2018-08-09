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Afganlı mülteci, ayakkabı tamircisini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 21:10 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Afgan uyruklu mülteci Maohammed Shoaıb Aryan, ayakkabı tamirciliği yapan İdris Sarı'yı çıkan tartışmanın ardından işyerinde bıçakla yaraladı.

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta Afgan uyruklu mülteci Maohammed Shoaıb Aryan, ayakkabı tamirciliği yapan İdris Sarı'yı çıkan tartışmanın ardından işyerinde bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Sarı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde, Sulusokak Mahallesinde meydana geldi. Ayyakkabı tamircisi evli ve 2 çocuk babası İdris Sarı'ın (45), üst katında kiracı olarak oturan Afgan uyruklu 7 çocuk babası Maohammed Shoaıb Aryan (52), dükkana geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında Maohammed Shoaıb Aryan dükkanın içerisinde tezgahta duran bıçağı alarak, dükkan sahibi Sarı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 7 bıçak darbesi ile yaraladı. Olayın ardından Aryan, 30 metre ileride bunan polis merkezine giderek teslim olurken, ağır yaralanan Sarı ise ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada ayakkabı tamircisi İdris Sarı'nın dükkanın önünde toplanan mahalle sakinleri ise olaya tepki gösterdi. Soruşturma başlatıldı.

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