'Afişlerle Türk Sineması' Yeşilçam'ı D&R'da buluşturdu

"SİNEMAYA BORCUMU ÖDEMEK İSTEDİM"

Hazırladığı 2 ciltlik kitabıyla sinemaya olan borcunu ödemek istediğini belirten Türker İnanoğlu, "Benim 70 bin ciltlik sanat kitaplığım var. Türkiye'nin bu konudaki en büyük kitaplıklarından biri. Son kitabımda bir nevi sinemaya borç ödemek. Sinemadan aldığımı sinemaya olan borcumu ödeyerek iade etmek istiyorum. İnşallah yerini bulmuştur. İki işim daha var. Onlar da sürpriz" ifadelerini kullandı.

"YEŞİLÇAMDA GÖNÜL VARDI"

Yeşilçam Sineması'nda kısıtlı imkanlara rağmen güzel işler yapıldığına dikkat çeken İnanoğlu, "Ben eski yapımları her zaman öne alırım. Her zaman eski yapımları tercih ederim. O yapımlar gönül koyarak, para düşünmeden zor imkanlar altında çekiliyordu. O zamanlar yaptığımız işte gönül vardı şimdi para var, her şey var, son imkanlar var. Avrupa Amerika koşullarında çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK SİNEMASI BİR HALK SİNEMASIDIR"

Türk sinemasının bir halk sineması olduğunu vurgulayan ünlü sinema oyuncusu Cüneyt Arkın, "Türk sineması çok aşamalar geçirdi. Tüm gayreti sanayileşmekti, yani kurumlaşmaktı. Türk sineması yönetmeniyle, oyuncusuyla, dekoruyla, kostümleriyle ve her şeyiyle çok mükemmeldi" dedi. Cüneyt Arkın, Türk sinemasının sanayileşememesinin nedenlerini ise şu sözlerle anlattı: