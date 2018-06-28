Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi gören Demirel, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde durumu ağırlaşınca dün yoğun bakıma alındı. Demirel, müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Afra Rabia Demirel'in cenazesi bugün toprağa verilecek.
KAMPANYA BAŞLATMIŞTI
İstanbul'da üniversitede okuduğu sırada annesinin kanser olduğunu öğrenen ve ona destek için okul kaydını dondurarak Aydın'a dönen Demirel, 2016 yılında annesinin taburcu olacağı gün aynı hastanede kan değerlerini ölçtürdüğünde lösemi olduğunu öğrenmişti.
Demirel, uygun kanın bulunması amacıyla bir arkadaşıyla "Umut ol kan ver" sloganıyla kampanya başlatmıştı.
Lösemi ile mücadele ettiği dönemde AA'ya röportaj veren Demirel, "Rüya diye düşündüm ilk başta. 'Uyanacağım geçecek, bitecek her şey' diye düşündüm. Hala tam olarak inanabilmiş değilim. Maalesef gerçekler... Bazı şeyler için hayatta bazı şeyleri görmek gerekiyor. Evet, annem hasta oldu. Geçecek, bitecek her şey. Bu hastalık teşhisi konan herkese söylüyorum; moral çok önemli, güçlü olunması çok önemli. Onlara da söylüyorum; her şey güzel olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Anne Beylühan Demirel ise kızının hastalığını öğrendiği zaman inanamadığını dile getirerek, şunları söylemişti:
"Ben hastayken sürekli yanımda olan kızıma lösemi tanısı konuldu, hatta ölebileceğini söylediler. İnanamadım. Allah'ım ne olur bir yanlışlık olsun. 1 Eylül hayatımda yaşadığım en kötü gündü. Ben onun sayesinde iyileştim. Benim hastalığım sürecinde o anne, ben evlat oldum. Gecenin bir yarısı kalktım, bir baktım kızım beni izliyor. 'Anne var mı bir isteğin' diye soruyordu." (Ajanslar)
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