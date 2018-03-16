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Afrin artık sadece 750 metre uzaklıkta (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 16:19 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen ve hakim tepeleri kuşatılan Afrin kent merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu güçleri 750 metre mesafede duruyor.

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen ve hakim tepeleri kuşatılan Afrin kent merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu güçleri 750 metre mesafede duruyor. Ellerin tetikte olduğu sınır hattında Afrin kent merkezi girişinde ise teröristlerin hendekler kazdığı ve toprak siperler oluşturduğu görüldü. TSK ve ÖSO güçleri sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin’in terör örgütlerinden arındırılması için geçen 20 Ocak günü Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında TSK ve ÖSO güçleri havadan ve karadan ateş altına aldığı terör örgütü denetimindeki köy ve stratejik noktaları operasyonlarla özgürleştirdi. Harekatın 50’nci gününde Afrin kent merkezini gören hakim tepeleri kuşatan ve buralarda konuşlanan TSK ve ÖSO güçleri, ilerleyişini sürdürüyor. Kent merkezini gören hakim tepelerde üslenen TSK ve ÖSO güçleri zaman zaman havan ve roketli saldırıları da anında teröristlerin bulunduğu bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alarak püskürtüyor. MESAFE 750 METREYE DÜŞTÜ Hakim tepeleri kuşatılan Afrin kent merkezinin kuzey tarafında ise mesafe 750 metreye kadar düştü. Azez ile Afrin arasındaki yolu kontrol altına alan TSK ve ÖSO güçleri, Afrin kent merkezine 750 metre mesafeye ulaştı. Afrin’in kuzey girişinin net şekilde gözüktüğü bölgede kontrol noktası oluşturan ÖSO güçleri, Afrin yönüne kimsenin ilerlemesine izin vermezken, zaman zaman bu bölgeye yönelik saldırıları da anında karşılık vererek engelliyor. AFRİN’İN GİRİŞİNE HENDEKLER KAZILI Afrin kent merkezinin kuzey girişinde ise teröristlerin kara harekatına karşı çeşitli önlemler aldığı görüldü. Yerel kaynakların binaların çatılarında keskin nişancıların bulunduğunu belirttiği Afrin kent girişinde hendekler kazılı olduğu ve toprak siperler oluşturduğu görüldü. Afrin sokaklarında sessizliğin hakim olduğu görülürken, sivil halkın teröristlerin baskısından kurtulmak ve TSK ile ÖSO’nun olası harekatında zarar görmemek için güney bölgesine yönelerek kentten ayrılmayı sürdürdüğü bildirildi.

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