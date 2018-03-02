Afrin ateşi Erciş’e düştü

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda çıkan çatışmalarda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in şahadet haberi Erciş’teki ailesine ulaştı. Şehidin ailesinin kaldığı eve büyük bir Türk bayrağı asıldı.

İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli Şehit J. Uzm. Onb. Rıdvan Çevik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesinde çıkan çatışmada şehit oldu. 26 yaşındaki Rıdvan Çevik’in şahadet haberi Vanyolu Mahallesi’nde ikamet eden ailesine İlçe Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Emniyet Müdürü Can Candaş ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Acar tarafından iletildi. Acılı haberi alan ailesi ise şahadet haberini vakurla karşılayarak “Vatan sağ olsun’ dedi.

Şehidin nişanlı olduğu ve yakında düğün yapacağı belirtildi.