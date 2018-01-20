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Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 18:30 | Son Güncelleme 1 saat önce

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