Afrin, Çok Namlulu Roketatarla vuruldu

Kilis’ten, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ile Afrin’de bulunan terör örgütü YPG/PKK hedefleri vuruldu.

Zeytin Dalı Harekatı 42’ncü gününde sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSÖ) askerlerinin Afrin kırsalında yürüyüşleri sürerken, akşam saatlerinde Kilis sınırında konuşlu bulunan ÇNRA ile fırtına obüs topları aralıklarla Afrin kırsalındaki terör örgütü YPG/PKK mevzileri, barınak ve sığınakları ateş altına alındı. Atılan roketlerin hedefe gidişleri Kilis kent merkezinden dahi görüldü.