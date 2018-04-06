Afrin Gazisi taburcu edildi

Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan gazi Mustafa Karaoğlu’nun tedavisi, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan gazi Mustafa Karaoğlu, olayın ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 ay süren tedavisi tamamlanan Mustafa Karaoğlu, hastaneden taburcu edildi. Gaziantepli yaralı asker Karaoğlu’nun taburcu edilmeden önce odasında ziyaret eden GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Suat Zengin, gaziye taburcu olacağı müjdesini verdi. Yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu vurgulayan Karaoğlu, "Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür başta olmak üzere, başhekimimize ve tüm çalışanlara teşekkürlerimi iletmek isterim. Buraya geldiğimiz günden bu yana herkes bizimle oldukça ilgilendi" dedi.

Gazi Karaoğlu’nun sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu belirten Başhekim Zengin, "Hastanemiz bünyesinde tedavi gören son askerimiz Mustafa Karaoğlu’nu bugün hayırlısıyla taburcu ediyoruz. Yaklaşık 2 aydır misafir ettiğimiz hemşehrimiz Mustafa Karaoğlu’nu şifayla taburcu etmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Sağlık durumu oldukça iyi. Bilinmelidir ki kapımız ordumuza, gazilerimize her zaman açıktır. Tüm imkânlarımızla onların emrindeyiz” diye konuştu.

Başhekim Zengin, Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı günden bu yana 18 askerin hastaneye tedavi için getirildiğini de hatırlatarak, bu askerlerden 10’unun ayaktan tedavi, 8’inin ise yatış yapılarak tedavi edildiğini kaydetti.

Gazi Mustafa Karaoğlu, taburcu işlemlerinin tamamlanmasının ardından evine uğurlandı.