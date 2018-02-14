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Afrin gazisi yüzbaşının tedavisi AÜ’de yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:12 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı’nda zırhlı araca yapılan saldırıda yaralanan ve parmağında yumuşak doku, kemik zedelenmesi bulunan Yüzbaşı Hüseyin Kara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde mikrocerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Zeytin Dalı Harekatı’nda zırhlı araca yapılan saldırıda yaralanan ve parmağında yumuşak doku, kemik zedelenmesi bulunan Yüzbaşı Hüseyin Kara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde mikrocerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Yüzbaşı Hüseyin Kara’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde zırhlı araca yapılan saldırıda şarapnel parçalarıyla elinden yaralanan Yüzbaşı Hüseyin Kara, tedavisi için ilk olarak Kilis’e, ardından Adana’ya sevk edildi. Yüzük parmağında yumuşak doku ve kemik zedelenmesi tespit edilen Kara, mikro cerrahi yöntemle tedavi gerekli görüldüğü için 1 hafta önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Tüzüner tarafından mikrocerrahi yöntemiyle ameliyat edilen Hüseyin Kara’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içinde taburcu olacağı bildirildi.

"Rektörden paylaşım"
Tedavisi tamamlanan Kara’yı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ünal, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Ünal, ziyaretten bir kare fotoğrafı, "Afrin, Zeytin Dalı Harekatı’nda Darmık bölgesinde elinden yaralanan gazi Yüzbaşımız Hüseyin Kara hastanemizde başarılı bir ameliyat geçirdi. Kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Bu vatan onlara minnettar" mesajıyla paylaştı.

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