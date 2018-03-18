Afrin halkı Hamza Tümeni Tugayları’nı sevinçle karşıladı

Zeytin Dalı Harekatı’nın 58. gününde Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı. Afrin halkı, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Hamza Tümeni Tugayları’nı sevinçle karşıladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO askerleri, birlikte yürüttüğü operasyonla Afrin’de kontrolü ele geçirdi. Sabah saatlerinde kontrolün ele geçirildiği Afrin’de Hamza Tümeni Tugayları, Afrin merkezinden görüntüler paylaştı. ÖSO bünyesindeki Hamza Tümeni Tugayları’na bağlı Kürt Şahinleri Tugayı Komutanı, bölgenin PKK’dan kurtarıldığını, PKK’nın burada yaşayan halka zulüm ettiğini söyledi. Bölge halkı Hamza Tümeni Tugayları’nı sevinçle karşılarken, komutan, “Sizi korumak için buradayız. Sizler bizim ailemizsiniz. Biz sizi terör örgütü PKK/PYD’den kurtarmaya geldik” dedi.
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