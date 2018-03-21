Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin’de kontrolün sağlanmasının kent merkezinde patlayıcı ve mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Kent merkezinde en az 200 binada patlayıcı ve mayın bulunduğu gerekçesiyle sivillerin can güvenliğinin sağlanması adına sivillerin Afrin’e girişine izin verilmezken, kente giriş için bekleyen 62 yaşındaki Halil, Türk askerine seslenerek “Keşke bundan önce gelseydiniz. Keşke 5 sene önce gelseydiniz. Kurtulurduk bunlardan” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de kontrol sağlanmıştı. Afrin’in teröristlerden geri alınmasıyla birlikte bölgeye sivillerin dönüşü de hızlı bir şekilde başladı. Kent merkezinde en az 50 binada tuzaklanan patlayıcı ve mayın imha edilirken 200 binada daha patlayıcı ve mayın bulunduğu ifade ediliyor. Mayın temizleme çalışmaları Türk askeri tarafından sürdürülürken 200 binada patlayıcı ve mayın bulunduğu gerekçesiyle sivillerin can güvenliğinin sağlanması adına hem sivillerin hem de Halep’ten İdlib tarafına gitmek isteyen tankerlerin, mazot ve gıda kamyonlarının Afrin’e girişine izin verilmiyor. Afrin girişinde bekletilen siviller ise uzun kuyruklar oluşturdu. Yüzlerce sivil yorganlarını yola sererek kente giriş için bekliyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla sivillerin teröristlerden temizlenen köylerine geri dönüşüne izin verilecek. Siviller Afrin’in geri alınması nedeniyle Türkiye’ye ve Türk askerine teşekkürlerini sundu.

“Türk askerinden razıyız” diyen 62 yaşındaki Halil Hacı Hanen, teröristlerin zorla evlerine gelerek çocuklarını aldığını ve evden dışarı çıkamadıklarını söyledi. Hanen, “Malımızı zorla alıyorlardı. ‘Vermezsen hapse gidersin’ diyorlardı. 62 yaşındayım 20 yıldır bize hükmediyorlardı. Türk askerinin mayınları temizlemesi çok iyi. Korka korka gidecektik. Şimdi evimiz temizlenmiş olacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye seslenen Halil, “Türkiye sağ olsun, var olsun. Keşke bundan önce gelseydiniz. Keşke 5 sene önce gelseydiniz. Kurtulurduk bunlardan" dedi.

Türkmen Aliye Muhammed Hacı Hüseyin ise Türk askerinden razı olduklarını ifade ederek, “Sizin gelmenize çok sevindik. Hep zahmet çektik. Bundan sonra iyi olacak inşallah” dedi. 4 oğlu olduğunu ifade eden Hüseyin 3 çocuğunun Türkiye’de olduğunu ve 3 yıldır çocuklarını göremediğini dile getirdi.

Afrin’in teröristlerden geri alınmasının ardından 360 köyden 70 köyde operasyon devam diyor. Afrin’in güneyinde bazı köylerde Tel Rıfat’a doğru operasyon sürüyor. Türk askerine ve Türkiye’ye teşekkür eden köylüler PKK’lıları kendi elleriyle teslim ediyor.