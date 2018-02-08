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Afrin kırsalında çatışma: 10 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 21:19 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyonlarda çıkan çatışmada 5 Türk, 5 ÖSO askeri yaralandı.Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgede güvenlik güçleri ve terör örgütü YPG unsurları arasında çıkan çatışmada 5 Türk ve 5 ÖSO askeri yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyonlarda çıkan çatışmada 5 Türk, 5 ÖSO askeri yaralandı.
Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgede güvenlik güçleri ve terör örgütü YPG unsurları arasında çıkan çatışmada 5 Türk ve 5 ÖSO askeri yaralandı. Yaralanan 10 asker ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Yaralılar acil servis ünitesinde tedavi altına alınırken, Afrin kırsalında yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

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