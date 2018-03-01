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Afrin kırsalında çatışma; 5 şehit, 7 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 23:47 | Son Güncelleme

TSK: 5 ŞEHİT, 7 YARALI Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeyten Dalı Harekatı' kapsamında Afrin kırsalınca teröristlerce çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu açıkladı.

TSK: 5 ŞEHİT, 7 YARALI
Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeyten Dalı Harekatı' kapsamında Afrin kırsalınca teröristlerce çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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