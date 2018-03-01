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Afrin kırsalında çatışma; şehit ve yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 18:44 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Afrin kırsalında çatışma; şehit ve yaralılar var

Ramazan ÇELİK- Kasım NARCI- Yılmaz BEZGİN- Mehmet YİRUN- Vasi KÖSE/HASSA (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği çakışmada, şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinin karşı tarafına düşen Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çatışma çıktı. Ağır silahlarla saldırıda bulunan 23 terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
TÜNELLERDEN SALDIRDILAR
Terörist grubu etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin ele geçirmek için ilerlediği Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellerden 80-100 kişilik terörist grubu çıktı. Tünellerden çıkan teröristler, ellerindeki ağır silahlarla PÖH, JÖH ve koruculardan oluşan timlere saldırmaya başladı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle başlayan ve şehitlerin olduğu çatışmada bazı askerler yaralandı.
HELİKOPTER İSABET ALDI
Çatışma bilgisi üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, teröristlerin bulunduğu Kel Tepe bölgesi sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Bu sırada hava desteği ve yaralıların tahliyesi için havalanan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. Teröristlerin saldırısında bir helikopter isabet alınca iniş yapamayarak geri çekildi. Bunun üzerine havalanan jetler teröristlerin bulunduğu tepe bölgesine hava bombardımanı düzenledi. Uçakların bombalamasının ardından bölgeye inen helikopterler durumu ağır olan yaralıları tahliye ederek Hatay ve ilçelerindeki hastanelere taşıdı. Durumu daha iyi olan yaralılar ise araçlarla sınır hattına taşındı ve ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

FOTOĞRAFLI

Afrin kırsalında çatışma; şehit ve yaralılar varAfrin kırsalında çatışma; şehit ve yaralılar varAfrin kırsalında çatışma; şehit ve yaralılar varAfrin kırsalında çatışma; şehit ve yaralılar var

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