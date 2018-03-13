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Afrin kırsalında patlama; 10 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 21:25 | Son Güncelleme

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Afrin kırsalında meydana gelen patlamada 8 Türk askeri ve 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Afrin kırsalında meydana gelen patlamada 8 Türk askeri ve 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaralandı. Toplam 10 yaralı, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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