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Afrin kırsalında patlama; yaralılar var (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin kırsalında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi.

KİLİS, (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin kırsalında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi.

Afrin kırsalında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada aralarında Türk askerleri ve ÖSO mensupların da bulunduğu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, sınıra sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşınıp, acil serviste tedaviye alındı.

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