Afrin kırsalında şiddetli çatışma: 1 ÖSO’lu şehit, 2 yaralı

Zeytin Dalı harekatı kapsamında Afrin’de YPG’liler ile çıkan çatışmada 1 ÖSO askeri şehit olurken, 2 ÖSO’lu ise yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Afrin’e yönelik başlatılan operasyonda çatışma çıktı. Afrin kırsalındaki şiddetli çatışmada Özgür Suriye Ordusu askerlerinden 1 kişi şehit olurken 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar kendi araçlarıyla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınırken, Afrin kırsalında yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.