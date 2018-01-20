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Afrin operasyonu başladı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 17:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

4 UÇAK 1 HELİKOPTER

Diyarbakır'dan havalandığı ileri sürülen 2 Türk savaş uçağı ilk olarak Afrin'deki mevzileri bombaladı. Bölgede bu uçaklar keşif uçuşu yaparken, bölgeye bir savaş helikopteri ile 2 uçak daha ulaştı. Hatay sınırında 4 uçak ile 1 helikopter, bölgede uçuşlarını sürdürüyor. TSK'dan yapılan açıklamada operasyonun adının 'Zeytin Dalı' olduğu bildirildi.

GENELKURMAY; HAREKAT MEŞRU MÜDAFAA HAKI ÇERÇEVESİNDE

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesindeki terörist gruplara yönelik bugün başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın BM Sözleşmesinin "Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde" yapıldığını açıkladı. Bugün saat 17.35'de yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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