Afrin operasyonu başladı (2)

SİLAHLI ZIRLI ARAÇLAR SEVK EDİLDİ

Hatay'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nden Sugediği sınır bölgesine askeri sevkiyat devam ediyor. Tankların ardından bu kez de TIR'ların üzerinde, içinde ÖSO askerlerinin bulunduğu silahlı arazi araçları sınıra doğru geçiş yaptı. Bu araçların sınırı geçip, Afrin harekatına katkı sağlayacağı bildirildi.