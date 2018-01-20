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Afrin operasyonu başladı (5)

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 20:45 | Son Güncelleme 11 saat önce

72 UÇAKLA 108 HEDEF VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında, PKK/KCK/PYD-YPG'nin kontrolündeki Afrin'e yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile ilgili açıklama yaptı. Harekatın, planlandığı şekilde devam ettiği, 72 uçakla 108 hedefin vurulduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nın terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 72 uçak, müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

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