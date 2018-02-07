Afrin operasyonunu protesto eden 3 MLKP’li tutuklandı

İstanbul’da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesine düzenlediği operasyonu bahane ederek yasadışı gösteri yapan terör örgütü MLKP üyesi 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, TSK tarafından Afrin bölgesine gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı’ harekatını bahane ederek yasadışı gösteri yapan MLKP üyesi 3 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından 1 Şubat’ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Terör örgütü MLKP’nin ideolojik tabanında yer bulan ve yapılan çağrılarda Afrin operasyonu ile birlikte geçmiş yıllarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını da yapan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Zanlıların üçü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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