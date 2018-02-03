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Afrin şehidi Gürsu’nun ailesine acı haber verildi

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 20:08 | Son Güncelleme

Afrin’e yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Cavuş Fevzi Gürsu’nun (28) Elazığ’daki ailesine acı haber verildi.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Tunceli 4.

Afrin’e yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Cavuş Fevzi Gürsu’nun (28) Elazığ’daki ailesine acı haber verildi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığında görevli Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu şehit düştü.
Şehit Gürsu’nun merkez Çayda Çıra Mahallesi’nde ikamet eden babası Metin ve annesi Filiz Gürsu’ya acı haberi, sağlık ekipleri ile eve gelen askeri yetkililer verdi. Binaya itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.
2 kardeşi daha bulunan şehit Gürsu’nun bekar olduğu öğrenildi.

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