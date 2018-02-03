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Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 22:53 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Halil İbrahim Aygül'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan babası Mustafa Aygül'e acı haber verildi.

Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGOL (Bursa), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Halil İbrahim Aygül'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan babası Mustafa Aygül'e acı haber verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 22 yaşındaki Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa Aygül'e acı haber verildi. Acı haberi, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban verdi.
Oğlunun şehit haberini alan baba Mustafa Aygül, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Aygül'ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, anne Zeynep Aygül'ün Çorum'da ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün cenazesinin, Çorum'un Alaca ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan Şehit Aygül'ün, 1 yıllık nişanlı olduğu öğrenildi.

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Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildiAfrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi

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