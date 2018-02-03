Afrin şehidi Uzman Çavuş Bayram’ın naaşı memleketine gönderildi

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram’ın naaşı memleketine Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderildi.
Zeytin Dalı Harekatı şehitlerinden Ahmet Bayram’ın naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenaze aracına konuldu. Cenazeyi alan şehidin ağabeyi Mustafa Bayram gözyaşlarına boğuldu. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, dualarla memleketi Hatay’ın Kırıkhan ilçesine doğru yola çıktı.
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