HABER

Afrin şehidini Niksar'da son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının 22 Mart'ta infilak etmesi sonucu yaralanarak tedaviye alındığı hastanede dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit (23), memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde 5 bin kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Afrin şehidini Niksar'da son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının 22 Mart'ta infilak etmesi sonucu yaralanarak tedaviye alındığı hastanede dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit (23), memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde 5 bin kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in naaşı Niksar Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Gökçesi beldesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alınması için Gökçeli Beldesindeki baba ocağına getirildi.
'BEN AĞLAMIYORUM, SİLMEYİN GÖZÜMÜ'
Oğlunu evlerinin önünde bekleyen şehidin annesi Gülcan Yiğit "Ne söyleyeyim o canileri kaldırsınlar oralardan.Yavrumu yaktılar. Ama sevindirmiyorum onları ben. Sevindirmeyeceğim, güldürmeyeceğim kendimi onlara. Ben dik duracağım. Ben kuvvetli bir anneyim. Onları sevindirmeyin. Benim yavrum vatan aşığıydı. Onlar sevinmeyecekler. Vatanı yıkmayacak onlar. Yıkarız diye sevinmesinler" dedi. Bu sırada kendisinin göz yaşlarını silen kadın askere anne Yiğit, "Ben ağlamıyorum, silmeyin gözümü. Ben gözümün yaşını göstermeyeceğim oğluma" dedi.
5 yıl önce babası Mustafa Yiğit’i kaybeden Şehit Necmettin Yiğit’in Türk bayrağına sarılı tabutu evlerinin önünde helallik alındıktan sonra Niksar Belediyesine ait cenaze aracıyla törenin yapılacağı Gökçeli İlkokulunun bahçesine getirildi. Anne Gülcan Yiğit ve şehidin ağabeyleri Bekir ve Seyfullah Yiğit şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunarak gözyaşı döktü.
Melisa Ateş adlı öğrenci ise asker kıyafeti giyerek şehidin tabutu başında askerlerle birlikte asker selamı verip nöbet tuttu.
Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi kardeşleri, Bekir ve Seyfullah Yiğit tarafından mezarlığa kadar taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık, tekbirlerle şehidi Gökçeli Mezarlığı'na kadar götürdü. Şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit ,Gökçeli beldesi mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Afrin şehidini Niksar'da son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladıAfrin şehidini Niksar'da son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladıAfrin şehidini Niksar'da son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladıAfrin şehidini Niksar'da son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştıKıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!
'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum''Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

İlginizi Çekebilir

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.