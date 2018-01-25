Afrin şehidinin eşinden ders gibi paylaşım!

Sabah'ın haberine göre, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın 1 yıllık eşi Birgül Muratdağı, sosyal medya hesabından, "Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan, Bu VATAN batmayacak" dizelerini paylaştı.

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliyken Afrin'e giden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, teröristlerle girişilen çatışmada şehit düştü. Acı haberi Kocasinan ilçesindeki eşi ile annesine askeri yetkililer tarafından verildi.

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Şehidin 1 yıl önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı'nın, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı paylaşım ise Türk milettinin terör karşısındaki kararlılığını kanıtlar nitelikteydi. Birgül Muratdağı paylaşımında, "Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan, Bu VATAN batmayacaktır" diye yazdı. Yozgat'ın Çalapverdi Beldesi nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Murat Dağlı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.