HABER

Afrin şehidinin eşinden ders gibi paylaşım!

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 07:59 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliyken Afrin'e giden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, teröristlerle girişilen çatışmada şehit düştü. Mehmet uzman çavuşun eşi, sosyal medyadan, tüm Türkiye’nin hislerine tercüman oldu: Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Bu vatan batmayacak.

Sabah'ın haberine göre, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın 1 yıllık eşi Birgül Muratdağı, sosyal medya hesabından, "Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan, Bu VATAN batmayacak" dizelerini paylaştı.

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliyken Afrin'e giden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, teröristlerle girişilen çatışmada şehit düştü. Acı haberi Kocasinan ilçesindeki eşi ile annesine askeri yetkililer tarafından verildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR

Şehidin 1 yıl önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı'nın, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı paylaşım ise Türk milettinin terör karşısındaki kararlılığını kanıtlar nitelikteydi. Birgül Muratdağı paylaşımında, "Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan, Bu VATAN batmayacaktır" diye yazdı. Yozgat'ın Çalapverdi Beldesi nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Murat Dağlı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Afrin operasyonundan nefes kesen görüntüler! Çatışma anı kamerada
Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!
Afrin'e giden askerden duygulandıran veda: Düğüne gidiyoruz biz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Zeytin Dalı Harekatı Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı Birgül Muratdağı

En Çok Okunan Haberler

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük kızın feci sonu... Kaza yapanlara yardım etmek için durmuşlardı

Küçük kızın feci sonu... Kaza yapanlara yardım etmek için durmuşlardı

Çipli kimlikle milyonluk vurgun!

Çipli kimlikle milyonluk vurgun!

Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı

İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı

'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!

'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!

Okul bahçesinde korkunç manzara! Kanlar içerisinde bulundular!

Okul bahçesinde korkunç manzara! Kanlar içerisinde bulundular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.