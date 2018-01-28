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Afrin şehidinin haberi baba evine ulaştı

YAŞAM HABERLERİ | 28.01.2018 00:54 | Son Güncelleme 8 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA TSK, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenenlen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan'ın şehit haberi baba evine ulaştı.Ümraniye'de bulunan baba ocağına acı haberi ulaştı. Acı haberin ardından yakınları, şehidin baba evine akın etti. Şehidin evi ve sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, binanın önünde ambulans hazır bekletildi.

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