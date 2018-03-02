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Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 01:01 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un Konya’daki baba evine acı haber verildi.Afrin’e yönelik operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç (23) şehit düştü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un Konya’daki baba evine acı haber verildi.
Afrin’e yönelik operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç (23) şehit düştü. Şehit Koç’un Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi’nde ikamet eden babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç’a acı haber eve gelen yetkililer tarafından verildi. Binaya şehit yakınları ve arkadaşları tarafından Türk Bayrağı asıldı. Bekar ve 4 kardeş olan şehit Abdullah Taha Koç’un 2015 yılında astsubay olarak görev yapmaya başladığı, iki gün önce de doğum günü olduğu öğrenildi.

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi

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Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi
2 / 7

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi
3 / 7

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi
4 / 7

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi
5 / 7

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi
6 / 7

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi
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Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi

Afrin şehidinin Konya’daki ailesine acı haber verildi
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BOP Başkanı KANDIRILDIM deyip geçiyor, karı koca milletin parasi gezmelerde çürük oğlanlar gemiciklerini yüzdürüyor... Bedelini VATAN çocukları ödüyor.. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!.. TÜRK Milletinin başı sağolsun!.
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