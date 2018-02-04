Afrin şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Zeytin Dalı Harekatı’nde şehit olan askerin naaşları, memleketlerine uğurlanıyor.

Afrin’de gerçekleştirilen zeytin dalı harekatında şehit askerler, Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu ve Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın naaşı, Gaziantep’te otopsi ve yıkama işlemlerinin tamamlanmasının ardından törenle memleketlerine uğurlandı. Askerlerin son kez selamladığı şehit naaşları, Gaziantep Havalimanı’na getirilerek, buradan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Isparta ve Elazığ’a gönderildi.