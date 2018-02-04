Afrin şehitlerinin naaşı Gaziantep’e getirildi

Afrin’de yürütülen Zeytin dalı Harekatı’nda şehit olan 5 askerin naaşı Gaziantep’te getirildi.
Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerin PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, şehit edilen 5 askerin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Şehit edilen askerin naaşları, yapılacak otopsinin ardından yarın sabah saatlerinde Gaziantep’ten memleketlerine uğurlanacak.
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