Afrin sınırında eller tetikte

Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı sonrası gözlerin çevrildiği Azez kentinde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, cephede elleri tetikte görev yapıyor. Geceleri yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerde konuşlu ÖSO güçleri, ileri harekât için TSK'dan gelecek talimatı bekliyor.

Kilis, Gaziantep ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin'deki terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ hedeflerine yönelik TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, gözler Afrin'e 15 kilometre uzaklıkta olan ÖSO denetimindeki Azez'e çevrildi. Operasyonun gündeme gelmesinin ardından Azez'deki ÖSO güçleri, Afrin ile sınır hattında bulunan kritik noktalarda önlem aldı.

Afrin'de terör örgütü PYD denetimindeki Maranez, Minnag, Ayn Dakka ve Cabel Bursiya bölgelerine yer yer birkaç yüz metre uzaklıkta cepheler oluşturan ÖSO güçleri, ağır silahlarla nöbet tutarak olası saldırıları engelliyor. ÖSO güçleri özellikle geceleri PYD'li teröristlerin saldırılarını da anında karşılık vererek püskürtüyor.

GECELERİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Gündüz zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu Afrin bölgesinde geceleri ise çatışma sesleri yankılanıyor. Özellikle Cabel Bursiye bölgesinde konuşlu ÖSO güçleri, PYD'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi ağır silahlarla ateş altına alıyor. Aynı zamanda teröristlerin bulunduğu bölge Türkiye sınırında konuşlu bulunan birlikler tarafından Fırtına obüsleri ile ateş altına alınıyor.

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